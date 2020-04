Usa: S&P, fiducia nella Bce ma possibile rating Italia al ribasso in futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'outlook di Standard's & Poor per l'Italia resta negativo, e le prospettive economiche per il futuro incerte. Dopo aver confermato il rating a BBB, l’agenzia tuttavia sottolinea che "sarà possibile una revisione al ribasso dell'Italia se il debito non sarà messo su una chiara via al ribasso nel corso dei prossimi tre anni e se ci sarà un marcato deterioramento delle condizioni di credito che metta a repentaglio la sostenibilità delle finanze pubbliche, per esempio a causa di misure non sufficientemente di sostegno da parte dell'Eurozona". (segue) (Nys)