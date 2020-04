Usa: Trump, il servizio postale si faccia pagare di più da Amazon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca non approverà un prestito di 10 miliardi di dollari per il servizio postale degli Stati Uniti a meno che l'agenzia non aumenti le tariffe per Amazon e altri grandi spedizionieri di quattro o cinque volte i livelli attuali. Lo riporta l'emittente "Abc". "Il servizio postale è una barzelletta, perché stanno distribuendo pacchi per Amazon e altre società Internet e ci perdono soldi", ha detto il presidente Donald Trump ai giornalisti riuniti all'Ufficio Ovale. Trump stava rispondendo a una domanda sul maxi-piano di salvataggio economico del governo Usa 2 mila miliardi di dollari. Il segretario al Tesoro Steven Mnuchin deve approvare il prestito prima che il servizio postale possa ricevere il denaro. (segue) (Nys)