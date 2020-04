Iran: Rohani invita Forze armate a “restare vigili” dopo minacce presidente Usa Trump (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il comandante delle Guardie rivoluzionarie iraniane, Hussein Salami, ha affermato che l'Iran distruggerà le navi da guerra statunitensi se la sua sicurezza sarà minacciata nel Golfo. Salami ha aggiunto - in un'intervista con la televisione iraniana ufficiale “Irib” - che qualsiasi minaccia alla sicurezza del suo paese e agli interessi nazionali nelle acque del Golfo "sarà accolta da una risposta diretta e decisiva". L'ufficiale ha aggiunto che l'Iran ha emesso ordini alle sue forze per colpire qualsiasi unità navale Usa civile o militare, spiegando che la sicurezza e la stabilità delle acque del Golfo "fa parte della sicurezza nazionale dell'Iran e della sua dottrina di difesa dei suoi interessi". Rispetto alle tensioni con gli Usa in un episodio specifico avvenuto più di una settimana fa nelle acque del Golfo, Salami ha detto che "sono state causate dal comportamento aggressivo e non professionale delle forze statunitensi". (Res)