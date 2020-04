Coronavirus: nel Lazio da maggio test sierologici su sanitari e forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partiranno all'inizio di maggio i test sierologici su operatori sanitari e delle forze dell’ordine. Lo ha spiegato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, nel corso della seduta odierna, in video conferenza, della commissione regionale, presieduta da Giuseppe Simeone. In apertura, proprio il presidente ha ribadito all’assessore la richiesta di avere un piano operativo definito, in maniera da poterlo esaminare e proporre eventuali correzioni. Punto centrale dell’audizione dell'assessore D'Amato è stata la delibera di Giunta, approvata in mattinata, che regolamenta la ricerca sierologica. I test usati saranno prevalentemente due, di natura venosa, "Clio" ed "Elisa". In alcune situazioni, ad esempio, nelle Rsa, sarà possibile usare anche test con prelievo capillare, più facili da eseguire. "I test saranno processati – ha spiegato D’Amato – principalmente dalla rete dei laboratori pubblici, che hanno una capacità fra le diecimila e le sessantamila analisi al giorno. A questi si potranno affiancare anche laboratori privati, selezionati dalla Direzione regionale in base a requisiti di qualità. Nella delibera abbiamo anche indicato una serie di specifiche tecniche e di costo per le imprese private che sceglieranno di sottoporre i dipendenti al test in vista della riapertura graduale che partirà il 4 maggio. Indicando un costo standard cerchiamo di svolgere anche un ruolo calmieratore di un mercato che rischia di essere speculativo". La ricerca, oltre ai soggetti previsti inizialmente, comprenderà anche la polizia municipale, attraverso un protocollo che sarà sottoscritto con l’Anci. "Non ci aspettiamo di trovare tantissimi positivi, che dovranno essere sottoposti al tampone per conferma – ha dichiarato ancora l’assessore – nella sperimentazione che abbiamo fatto, abbiamo rilevato l’1,5 per cento di positivi in più rispetto a quanto accertato con i tamponi. E i primi dati che ci arrivano dagli ospedali, che avevano una scorta di test e hanno iniziato il lavoro, confermano questa tendenza. Questa indagine è importante proprio per capire quanto il virus ha circolato nel Lazio". (segue) (Rer)