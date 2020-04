Coronavirus: nel Lazio da maggio test sierologici su sanitari e forze dell'ordine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore D’Amato ha anche toccato altri punti essenziali proprio per gestire la "Fase 2" dell'emergenza. Intanto il graduale ritorno alla normalità per tutti gli ospedali non esclusivamente Covid: "Dal 27 aprile alcune strutture chiuderanno l’accettazione dei casi di coronavirus: si parte dal Pertini, dal San Camillo e dal Grassi", ha precisato l’assessore. Poi, il potenziamento della rete territoriale, con l’entrata in funzione delle Unità per la continuità assistenziale (Uscar), già avvenuta all'inizio della settimana, che in una prima fase interverranno soprattutto nelle comunità chiuse (case di riposo, istituti religiosi, Rsa) dove si concentra il 65 per cento dei casi. "Dovremo tenere sotto controllo l’andamento dell’indice di contagio, il famoso R con 0, attualmente intorno a 0,5 – ha spiegato l’assessore – e per fare questo sarà essenziale individuare con rapidità i nuovi casi, in maniera da evitare focolai estesi. Soprattutto a Roma dobbiamo essere più rapidi, abbreviare il tempo fra la segnalazione del medico di base e la diagnosi: non devono passare più di 72 ore, questo è l’obiettivo. Siamo ancora in ritardo, ma con le Uscar e l’aumento dei punti dove fare i tamponi drive-in contiamo di recuperare entro la prossima settimana". Questa dei tamponi su strada, drive-in, tramite appuntamento con la Asl sembra essere uno dei punti nodali. Altro aspetto importante della strategia regionale, che sarà contenuta in un documento che sarà posto all’attenzione della commissione la prossima settimana, è il potenziamento della app Drcovid, che avrà funzioni di telemedicina. In più tutta serie di misure di carattere “sociale”, dal distanziamento, alla differenziazione delle fasce orarie per le aziende, in maniera da eliminare le fasce di punta per gli spostamenti, all’utilizzo massiccio dello smart working soprattutto nella pubblica amministrazione, agli interventi di sanificazione degli impianti di condizionamento. (segue) (Rer)