Coronavirus: nel Lazio da maggio test sierologici su sanitari e forze dell'ordine (3)

- Nel corso della commissione regionale Sanità sono intervenuti diversi consiglieri regionale. La capogruppo del M5s alla Pisana Roberta Lombardi è intervenuta sull’estensione dei test sierologici alla polizia locale. Il consigliere Stefano Parisi (Lazio 2018) ha chiesto che il test sierologico sia obbligatorio e non a carattere volontario e che tale obbligo sia esteso a tutti i lavoratori che torneranno in azienda. Francesca De Vito (M5s) è tornata sulla questione dell’acquisto dei dispositivi di protezione e dei ventilatori polmonari: "Soni arrivati oppure è ancora possibile annullare quell’ordine, visto che ormai non servono più?". La consigliera regionale di Fd'I Chiara Colosimo ha chiesto, invece, il potenziamento della rete territoriale e una velocizzazione dell’esecuzione dei tamponi sui casi segnalati dai medici di base, tema poi riprese anche da Maselli, in un intervento successivo. Giancarlo Righini (Fd'I) ha proposto l’estensione del bonus per il personale sanitario che ci occupa dell’emergenza anche agli operatori privati. Davide Barillari (Gruppo Misto) ha chiesto il ritiro della delibera che stabilisce l’obbligo del vaccino antiinfluenzale per personale sanitario e persone con oltre 65 anni di età. Mentre Antonio Aurigemma (Fd'I) è tornato a battere sulla necessità della prevenzione. Esigenza condivisa anche da Parisi che ha ribadito l’importanza delle Uscar, come strumento dedicato non solo alle comunità ma anche all’assistenza domiciliare. Enrico Panunzi (Pd) ha chiesto chiarimenti sulla delibera che detta le regole sui test. Valentina Corrado (M5s), infine ha puntato sull’esigenza di maggior innovazione sulla telemedicina, mettendo in rete i pronto soccorso e gli specialisti. (segue) (Rer)