Coronavirus: nel Lazio da maggio test sierologici su sanitari e forze dell'ordine (4)

- L’assessore D’Amato ha risposto alle domande a più riprese, ribadendo, intanto, la decisione della Regione sull’obbligo del vaccino antiinfluenzale: "In autunno ci troveremo ad avere a che fare con l’influenza e il Covid allo stesso tempo, contenere l’influenza, vista la somiglianza ei sintomi, diventa un fattore fondamentale per prevenire nuovi focolai". Sugli altri punti, D’Amato ha ribadito l’impostazione data dalla giunta: prevenire e contenere l’epidemia il più possibile per non far andare in sofferenza il servizio sanitario. "A oggi abbiamo occupati meno del 50 per cento dei posti di terapia intensiva e circa il 60 per cento di quelli ordinari. Il nostro tasso di letalità è il più basso fra le Regioni italiane insieme a quello del Veneto. Con prevenzione e massima attenzione possiamo continuare su questa strada e riaprire gradualmente le attività in sicurezza". Per quanto riguarda il bonus ai dipendenti delle strutture private, l’assessore ha auspicato accordi fra le aziende e i sindacati "ma si tratta di una materia su cui non possiamo intervenire". (Rer)