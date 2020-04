Coronavirus: Simeone (Fi), finalmente i primi 300mila test sierologici per contrastare virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare Giuseppe Simeone, commentando la notizia dei 300mila test covid programmati nel Lazio, in una nota dichiara soddisfatto: "Le nostre richieste sono state esaudite dopo diverso tempo, ma meglio tardi che mai. Ritengo certamente importante -continua la nota- l’approvazione della delibera contenente le indicazioni sui test sierologici su operatori sanitari, delle forze dell'ordine nella regione Lazio". Come annunciato dall’assessore D’Amato dai primi di giorni si partirà con i test a tutti gli operatori del Servizio sanitario e agli operatori delle Forze dell'Ordine della nostra regione che hanno aderito a questa indagine epidemiologica (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del fuoco, Polizia Penitenziaria, Esercito `Strade Sicure', Guardia di Finanza e Guardia Costiera). "E’ inoltre in vista un protocollo d’intesa con l’Anci -continua Simeone- per l’effettuazione dei test sierologici anche nei confronti della polizia locale. Questa preziosa indagine epidemiologica non darà una patente di immunità ma è importante per capire come è circolato il virus e chi ne è entrato in contatto. Solo una volta effettuata questa vasta ricerca che riguarda un campione di persone molto significativo, potremo iniziare a programmare eventuali interventi specifici e comprendere quali siano le zone più a rischio. Apprezzo le parole dell’assessore -ha concluso Simeone- che ha garantito anche il potenziamento della rete ospedaliera e soprattutto delle strutture territoriali per fronteggiare l’emergenza sanitaria e mi auguro che ci si possa avvicinare alla ‘fase 2’ dando più serenità ai cittadini della nostra regione”.(Com)