Messico: a marzo toccata produzione petrolio record da settembre 2018 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo messicano ha difeso la sua posizione ricordando gli sforzi compiuti per far risalire la produzione dopo "14 mesi di calo". Il presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha tra i punti forti della sua agenda politica lo sviluppo di una nuova strategia energetica. Un'azione che muove dalla severa critica fatta alla riforma del 2014, quella con cui l'ex presidente Enrique Pena Nieto ha di fatto interrotto il monopolio della Pemex aprendo alla partecipazione di capitale privato e straniero. La riforma ha permesso di aggiudicare - attraverso nove aste internazionali - lo sfruttamento di 107 blocchi a 73 imprese provenienti da 20 paesi. Nelle stime del precedente governo, l'operazione avrebbe potuto accendere investimenti fino a 161 miliardi di dollari, la creazione di oltre 900 mila nuovi posti di lavoro e un incremento del 74 per cento nelle entrate delle casse pubbliche. (segue) (Mec)