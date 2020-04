Usa: fonti stampa, il consigliere Miller pensa a piano anti-immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stop alle green card voluto dal presidente degli Stati Uniti potrebbe essere il primo passo di una riforma più radicale dell'immigrazione nel Paese. A dirlo, secondo la "Washington Post", è il consigliere politico della Casa Bianca, Stephen Miller, in una conversazione privata con alcuni sostenitori di Donald Trump. È di questa settimana il nuovo ordine esecutivo dell'amministrazione Usa che secondo Miller dovrebbe anticipare cambiamenti di lungo termine nella società americana, anche se per ora le nuove misure restrittive, valide per 60 giorni, sono state pubblicamente definite come una "pausa" durante la pandemia di coronavirus. (segue) (Nys)