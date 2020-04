25 aprile: Mattarella, ha segnato la rinascita del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- *Embargo fino alle 24*La liberazione dal nazifascismo ha segnato la rinascita del Paese. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della festa della Liberazione. "Le energie positive che seppero sprigionarsi in quel momento portarono alla rinascita - ha affermato Mattarella -. Il popolo italiano riprese in mano il proprio destino. La ricostruzione cambiò il volto del nostro Paese e lo rese moderno, più giusto, conquistando rispetto e considerazione nel contesto internazionale, dotandosi di antidoti contro il rigenerarsi di quei germi di odio e follia che avevano nutrito la scellerata avventura nazifascista". (Rin)