25 aprile: Mattarella, l'Italia con il sacrificio è rinata, uniti ce la faremo di nuovo (4)

- Il presidente della Repubblica poi ribadisce l'importanza dell'unità. "Nella nostra democrazia - osserva -, la dialettica e il contrasto delle opinioni non hanno mai, nei decenni, incrinato l’esigenza di unità del popolo italiano, divenuta essa stessa prerogativa della nostra identità. E dunque avvertiamo la consapevolezza di un comune destino come una riserva etica, di straordinario valore civile e istituzionale. L’abbiamo vista manifestarsi, nel sentirsi responsabili verso la propria comunità, ogni volta che eventi dolorosi hanno messo alla prova la capacità e la volontà di ripresa dei nostri territori". Detto questo, il capo dello Stato lancia un appello a tutti gli italiani: "cari concittadini, la nostra peculiarità nel saper superare le avversità deve accompagnarci anche oggi, nella dura prova di una malattia che ha spezzato tante vite - evidenzia -. Per dedicarci al recupero di una piena sicurezza per la salute e a una azione di rilancio e di rinnovata capacità di progettazione economica e sociale. A questa impresa siamo chiamati tutti, istituzioni e cittadini, forze politiche, forze sociali ed economiche, professionisti, intellettuali, operatori di ogni settore.Insieme - conclude - possiamo farcela e lo stiamo dimostrando". (Rin)