Usa: coronavirus, per Bill Gates il ritorno alla normalità non è dietro l'angolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il miliardario filantropo Bill Gates non crede si potrà tornare facilmente a una parvenza di normalità, anche se gli Stati Uniti dovessero "riaprire". Sul suo blog, "GatesNotes", l'imprenditore e fondatore di Microsoft spiega come l'attività economica e sociale rimarrà fortemente limitata, e molte aziende rischiano di non sopravvivere anche dopo che apriranno. "Le persone potranno uscire, ma non così spesso, e non in luoghi affollati. Immaginate ristoranti che ristoranti che fanno sedere solo le person un tavolo sì e l'altro no, e aeroplani dove ogni posto in mezzo è vuoto", scrive Gates a proposito della fase "semi-normale", in cui entreranno i Paesi più sviluppati nei prossimi mesi. Un esempio di riapertura graduale è Microsoft China, che ha circa 6.200 dipendenti. Finora soltanto la metà sta andando al lavoro. Gates avverte: "I grandi eventi sportivi e di intrattenimento probabilmente non andranno in parità di bilancio per molto tempo; il vantaggio economico del pubblico dal vivo non è all'altezza del rischio di diffusione dell'infezione". (Nys)