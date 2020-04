Usa: Standard & Poor’s conferma il rating BBB dell’Italia, outlook resta negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standard & Poor’s mantiene invariato l'outlook negativo sul'Italia, lasciando il rating a BBB, due livelli al di sopra del "junk", ossia il territorio speculativo. Lo riporta la stampa internazionale. La decisione era molto attesa dai mercati e dal Tesoro. S&P prevede che il deficit italiano salirà al 6,3 per cento del Pil alla fine del 2020, con un debito vicino al 153 per cento. Nel Def appena aggiornato dal governo il disavanzo in realtà supererà il 10 per cento del Pil. Da Moody’s invece arriva all’Italia un rating Baa3, solo un livello al di sopra del "junk". (Nys)