Coronavirus: Cgil Roma, estendere platea di lavoratori a test sierologici nel Lazio

- Arrivano nel Lazio i test sierologici, oggi la delibera della Regione Lazio che dà indicazioni per il ricorso. "Uno strumento che attendevamo da tempo -dichiara in una nota la Cgil di Roma e del Lazio- determinante per tutelare la salute di lavoratori e cittadini. Sarà la base di partenza per un'indagine ad ampio spettro sulla diffusione del Coronavirus nel territorio, determinante per contenere l'espansione e prevenire nuove ondate". La gara per l'acquisto di 300 mila kit dovrebbe concludersi entro il mese di aprile e dai primi di maggio partirà la campagna di test per tutto il personale delle strutture pubbliche e private, sanitarie e socio sanitarie, compresi i lavoratori che operano nei servizi esternalizzati e il personale delle forze dell'ordine. In caso di positività, sarà il Sistema sanitario regionale a prendere in carico il paziente per la successiva effettuazione del tampone. "Abbiamo già sollecitato la Regione Lazio -si legge nella nota- affinché nell'indagine epidemiologica siano incluse anche altre categorie di lavoratori, chiedendo che si faccia parte attiva nella definizione di protocolli con enti pubblici e aziende private per l'esecuzione dell'indagine, a prezzi convenzionati e nelle strutture indicate dalla Regione Lazio, al fine di assicurare un più ampio screening sanitario a beneficio della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori". (segue) (Rer)