Coronavirus: Salini, crisi è opportunità per correggere problemi di lavoro e burocrazia

- La crisi va sfruttata per correggere ciò che non andava bene nemmeno prima, come il lavoro, la burocrazia e il costo dell’energia: ogni crisi rappresenta un’opportunità. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Salini Impregilo, Pietro Salini, ai microfoni di “Mix delle 5” su Rai Radio 1. Nel suo intervento ha poi sottolineato la necessità di “un grande piano sulla manutenzione”. La crisi di domanda che c’è in questo momento, ha spiegato, deve “essere riempita dalla domanda pubblica: bisogna far lavorare le persone”. Nel breve termine, ha aggiunto, ci sono “opere già appaltate per 27 miliardi che sono tuttavia bloccate: se le facciamo partire subito sono 50 mila persone che possono lavorare”. “La crisi economica ha già fatto perdere 400 miliardi di euro e non si affronta andando in vacanza: bisogna pensare alla gente che non mangia”, ha concluso. (Rin)