Cile: Pinera su coronavirus, lo Stato è arrivato al limite delle sue capacità

- Il presidente cileno Sebastian Pinera ha dichiarato oggi che la pandemia del nuovo coronavirus ha sottoposto lo Stato ad uno sforzo che lo ha posto "al limite delle sue capacità" e che bisogna rimettere il paese "in marcia". "Il costo dei programmi sociali è di decine di miliardi di dollari, si tratta di uno sforzo al limite della capacità dello Stato", ha affermato Pinera in un'intervista rilasciata oggi all'emittente televisivo "Canal 13". Secondo il presidente quindi l'attuale situazione di stallo dell'economia "non può durare per sempre". "Lo Stato non è onnipotente, è impossibile proteggere tutti se il paese non si rimette in marcia", ha ammonito quindi il leader della coalizione "Chile Vamos". Pinera ha dichiarato che non intende affrettare il passaggio a quella che ha definito come una "nuova normalità" ma che il governo si sta preparando ad un "ritorno sicuro" delle attività. (segue) (Abu)