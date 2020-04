Coronavirus: Meloni, mafiosi a casa e italiani reclusi, governo non muove un dito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le follie ai tempi del coronavirus: I mafiosi a casa e gli italiani reclusi". E' quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, secondo cui "dopo la scarcerazione del boss Francesco Bonura oggi si spalancano le porte della galera per Pasquale Zagaria, legato al clan dei Casalesi e fratello di Michele. Fratelli d'Italia - scrive - denuncia da giorni questa vergogna ma Conte e Bonafede non muovono un dito". Il presidente di Fd'I chiede dunque che "il governo ritiri immediatamente le circolari del Dap che consentono questa oscenità e ripensi la normativa carceraria per mettere fine a questo scempio. La pazienza è finita".(Rin)