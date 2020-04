Coronavirus: Vincenzi (Pd), da Lega inutili polemiche su caso mascherine Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È sconcertante evidenziare il rilancio continuo di inutili polemiche da parte dei consiglieri della Lega in Regione Lazio". Lo afferma, in una nota, il capogruppo del Pd in consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi. "In un momento così complicato, delicato e di grande sofferenza per tutti, mettono in scena inutili teatrini, paventando bugie, tradimenti, malaffare, pur di dar segno di vita e di tentare di mettere in cattiva luce il buon lavoro fatto finora dalla giunta Zingaretti - aggiunge Vincenzi -. Il vicepresidente Daniele Leodori ha già chiarito la vicenda mascherine e ha ribadito che se si riscontrassero truffe, la Regione sarà parte lesa e chi le ha perpetrate ne risponderà di fronte alla legge. Tutte queste continue polemiche non otterranno nulla se non contribuire ulteriormente a generare confusione e sconcerto, così come fanno i loro capi a livello nazionale. Al vicepresidente Leodori, ai suoi colleghi assessori e alla Protezione civile, va invece tutto il nostro sostegno e il ringraziamento per l'impegno che stanno dimostrando per il bene di tutti i cittadini del Lazio", conclude Vincenzi. (Com)