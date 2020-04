© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga termini per l'adozione di decreti legislativi. (Rin)