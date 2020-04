Energia: Trump, Russia e Arabia Saudita possono ridurre ancora produzione petrolifera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato oggi che Russia e Arabia Saudita potrebbe ridurre ulteriormente ridurre la produzione di petrolio. "Penso che potrebbero esserci ancora riduzioni”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti parlando ai giornalisti. “Ma ciò sarà naturale. Dicono che taglieranno circa 10 milioni di barili al giorno, ma credo che giungeranno 15 milioni di barili di petrolio al giorno. Ho persino sentito che potrebbero essere 20 milioni di barili. Saranno costretti a farlo", ha dichiarato Trump. Lo scorso 12 aprile i paesi del gruppo Opec+, che riunisce l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e altri dieci produttori non appartenenti al Cartello guidati dalla Russia, hanno raggiunto un accordo per il taglio della produzione petrolifera di circa 9,7 milioni di barili al giorno che entrerà in vigore a partire dal primo maggio. L’accordo è stato raggiunto grazie alla mediazione degli Stati Uniti che si sarebbero impegnati a tagli fino a 700 mila barili. (segue) (Nys)