Coronavirus: Fd'I Lazio, contributo economico anche a personale sanitario del privato

- "Medici ed infermieri e soccorritori della Sanità privata devono essere inclusi nel provvedimento del riconoscimento aggiuntivo economico, previsto dalla Regione Lazio per il personale medico ed infermieristico regionale che è stato impiegato nell'opera di contrasto al Covid-19 dal 10 Marzo al 30 aprile". Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d'Italia, Giancarlo Righini e Chiara Colosimo. "A questo proposito, invieremo una nota a firma del gruppo consiliare in cui suggeriamo le modalità di erogazione del contributo straordinario - spiegano gli esponenti di Fd'I -. Condividiamo e giudichiamo quanto mai opportuno questo riconoscimento ma, proprio in ragione della sua motivazione, riteniamo che esso non possa essere limitato ad una parte di personale sanitario, anzi debba essere esteso a tutti coloro che hanno svolto questa meritoria opera di contrasto, mettendo a repentaglio la propria salute tra mille difficoltà". (Com)