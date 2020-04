© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, su Twitter scrive: "Bene l'assessore Valeriani sui 12 milioni di euro al Comune di Roma per pagare il bonus affitto. Diamo una mano a Roma e ai Comuni perché per sostenere le famiglie in questa crisi durissima bisogna essere uniti". (Rer)