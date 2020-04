Coronavirus: De Santis, agenti polizia locale esclusi da test da Regione è inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo basiti e amareggiati. Apprendiamo che una delibera di Giunta della regione Lazio prevederebbe percorsi per somministrare test sierologici a operatori sanitari e forze dell'ordine. Nessuna traccia, però, della Polizia Locale". Lo scrive su Facebook l'assessore al personale di Roma Capiotale Antonio De Santis. "Se fosse davvero così, sarebbe una mancanza inaccettabile. I nostri agenti devono essere tutelati. Non sono lavoratori di Serie B. Sarebbe un atto ingiusto. Uno sgarbo molto rischioso a danno di tutta la collettività, che stride pesantemente con i più basilari dettami di politica sanitaria che bisogna seguire oggi. Esprimiamo solidarietà e vicinanza -conclude De Santis- a tutti i nostri agenti della Polizia Locale, in attesa che si possa promuovere un atto per porre rimedio a una situazione che speriamo non venga confermata". (Com)