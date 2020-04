Usa: Mnuchin, il governo potrebbe rilevare quota di società energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione degli Stati Uniti sta prendendo in considerazione la possibilità di entrare nel capitale di alcune società energetiche statunitensi, per cercare di aiutare il settore petrolifero e del gas in un momento di crisi profonda durante la pandemia coronavirus. Lo ha annunciato oggi il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin. Lo riporta la stampa internazionale. Il presidente Donald Trump, parlando a fianco di Mnuchin durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, ha dichiarato di voler aiutare l'industria nazionale in difficoltà e ha suggerito al governo federale di acquistare in anticipo carburante per il Paese. "Stiamo esaminando tutta una serie di alternative", ha detto Mnuchin. Trump ha anche affermato che la Russia e l'Arabia Saudita potrebbero fare ulteriori tagli alla produzione di greggio in seguito all'eccesso di offerta petrolifera di questi giorni. Il presidente ha aggiunto che il Texas, l'Oklahoma e il Nord Dakota stanno riducendo la loro produzione, così come il Canada. "Sarà la cosa naturale da fare a questo punto", ha detto Trump parlando dei tagli al greggio. (Nys)