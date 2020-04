Messico: a marzo toccata produzione petrolio record da settembre 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico ha prodotto a marzo un milione e 746 mila barili di petrolio al giorno, la cifra più alta dal milione e 804 mila barili raggiunti a settembre del 2018. Il dato, diffuso oggi dalla Commissione nazionale idrocarburi (Cnh) riflette un incremento dell'1 per cento su mese, circa 17 mila barili al giorno, e del 3,6 per cento su anno, 61 mila barili. L'incremento della produzione, somma degli sforzi della compagnia nazionale Pemex e delle sigle straniere che hanno vinto la aste frutto della riforma energetica, si produce nel pieno della crisi internazionale dei prezzi del greggio e a fronte di un calo della domanda dettato dalla emergenza sanitaria del nuovo coronavirus. A metà mese il governo messicano ha aderito allo storico accordo internazionale sulla produzione del greggio raggiunto in sede "Opec+", contribuendo con una sforbiciata del 5,5 per cento, inferiore al 23 per cento apportato dagli altri paesi. Un minore sforzo compensato dall'intervento degli Stati Uniti. Il taglio di centomila barili offerto per i mesi di maggio e giugno si riferiva al dato della produzione esibito dal ministero dell'Energia (Sener), 1,781 milinoi di bairli, superiore a quello fornito oggi dalla Cnh. (segue) (Mec)