Usa: fonti stampa, il consigliere Miller pensa a piano anti-immigrazione (2)

- Miller, il principale architetto dell'agenda per l'immigrazione del presidente e uno dei suoi consiglieri più fidati e di più lunga data, avrebbe secondo il "Wp" parlato ieri con un gruppo di sostenitori delusi dal fatto che l'ordine non si applica ai lavoratori stranieri temporanei, nonostante Trump lo considerasse come un aiuto per proteggere lavori per gli statunitensi. Miller avrebbe dichiarato che sono state prese in considerazione misure successive che limiterebbero il rilascio di visti per i residenti, ma "la cosa più importante è chiudere il rubinetto dei nuovi lavoratori immigrati". Miller avrebbe spiegato indicato che la strategia fa parte di una visione di lungo termine. (Nys)