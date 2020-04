Coronavirus: Inps, contagi aumentano nelle province con più occupati in settori essenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno studio delle Direzione centrale Studi e Ricerche dell'Inps "dimostra come i contagiati da Covid-19 siano aumentati in misura maggiore, dopo le misure di lockdown decise dal governo, nelle province con più rapporti di lavoro nei settori essenziali. È cresciuto più velocemente - si legge in una nota - il numero dei contagiati da virus Covid-19 nelle province in cui è più elevato il numero di rapporti di lavoro nelle attività essenziali, cioè quelle attività che non sono state bloccate e hanno continuato a essere svolte anche dopo le misure di lockdown introdotte dal governo". Tale evidenza, si legge nello studio, suggerisce inoltre, in modo indiretto, che le misure di lockdown hanno limitato la diffusione del contagio, e questo effetto di contenimento è minore nelle province dove le limitazioni erano meno stringenti a causa della maggiore quota di rapporti di lavoro essenziali". (segue) (Com)