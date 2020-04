Coronavirus: Mattarella, insieme possiamo farcela e lo stiamo dimostrando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- *Embargo fino alle 24*Contro il Covid-19 "insieme possiamo farcela e lo stiamo dimostrando". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della festa della Liberazione. "Cari concittadini - ha affermato il capo dello Stato -, la nostra peculiarità nel saper superare le avversità deve accompagnarci anche oggi, nella dura prova di una malattia che ha spezzato tante vite. Per dedicarci al recupero di una piena sicurezza per la salute e a una azione di rilancio e di rinnovata capacità di progettazione economica e sociale. A questa impresa siamo chiamati tutti, istituzioni e cittadini, forze politiche, forze sociali ed economiche, professionisti, intellettuali, operatori di ogni settore. Insieme possiamo farcela e lo stiamo dimostrando", ha concluso.(Rin)