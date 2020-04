Coronavirus: Lega Lazio, Zingaretti scappa da mascherine e polizze Ecotech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi, replica al presidente del Pd alla Pisana Marco Vincenzi sul caso mascherine. "Zingaretti scappa dal caso mascherine e dalle polizze Ecotech. Perché - afferma in una nota Tripodi - Nicola Zingaretti non viene in Consiglio regionale a riferire sulle mascherine fantasma Ecotech e sulle polizze emesse dalla Seguros Dhi-Atlas e non dalla Itc Broker? Perché gli atti smentiscono il vicepresidente Daniele Leodori sulle polizze? Dove sono le mascherine della Ecotech, che sarebbero partite ieri dalla Cina? Pretendiamo la verità e non ricostruzioni fantasiose - sottolinea il consigliere leghista - Chi ha agito con superficialità deve dimettersi, con la speranza che l'inquietante vicenda degli affidamenti a società semi-sconosciute non sia la punta di un iceberg. Sulla Regione Lazio sono puntati i riflettori non solo dei cittadini e dei media, per questo la Lega ha presentato una proposta di legge per l'istituzione di una commissione di inchiesta. A questo punto sarà la magistratura a chiarire tutto'', conclude Tripodi.(Com)