Coronavirus: Sala, governo paghi genitore che sta a casa con figli

- Per i genitori, che devono entrambi rientrare al lavoro con l'avvio della fase 2, deve intervenire lo Stato con un aiuto economico. Lo propone il sindaco di Milano, Giuseppe Sala durante il suo video incontro su Instagram con le Sardine. "Il governo paghi il genitore che sta a casa - ha spiegato - è chiaro che questa situazione è di debito per tutti. Come noi ci mettiamo una mano sugli occhi lo devo fare anche il governo", ha chiosato il sindaco. (Rem)