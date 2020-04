25 aprile: Pd Roma, dalle 18 di sabato on line "la notte bianca della Liberazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partirà alle 18 di sabato 25 aprile una lunga diretta sulla pagina Facebook del Partito democratico di Roma per la notte bianca della Liberazione. "Cento interventi tra associazioni, enti, fondazioni, università, organizzazioni sindacali, culturali e sociali, eletti e rappresentanti del Partito democratico e da tutti i nostri circoli territoriali per condividere un ricordo, un pensiero, un'emozione - spiega in una nota il Partito democratico di Roma -. Pur dovendo rimanere a distanza, non potevamo rinunciare a celebrare il giorno più importante del nostro calendario civico, i valori fondanti della nostra Repubblica democratica, libera e antifascista".(Com)