Coronavirus: Algeria, registrati altri otto morti e 120 nuovi casi

- L’Algeria ha annunciato di aver registrato altri otto morti e 120 ulteriori contagi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Secondo quanto annunciato oggi dal ministero della Salute algerino, il numero totale di casi 3.127 casi confermati in 47 dipartimenti e 415 decessi, mentre i guariti sono in totale 1.408. Per contenere la pandemia di coronavirus, le autorità hanno predisposto la chiusura dei luoghi religiosi per tutto il mese di Ramadan la prima volta dall'indipendenza. L'ispettore generale del ministero degli Affari religiosi e delle dotazioni di Algeri, Bazaz Lakhmisi, ha affermato che quest'anno il ministero ha ridotto il numero dei comitati e delle persone interessate all'osservazione della mezzaluna del Ramadan, a causa delle regole di quarantena anti-coronavirus. Parlando al primo canale radiofonico algerino, Bazaz ha spiegato che il processo è stato limitato ai dipendenti delle direzioni degli affari religiosi che hanno le licenze delle autorità interessate. L'ispettore generale del ministero degli Affari religiosi e delle dotazioni ha ribadito la necessità di aderire alla norma che prevede lo svolgimento della preghiera di Tarawih quest'anno nelle case.(Ala)