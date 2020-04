Pomezia: comune, allo studio in cabina regia riapertura spiagge e attività digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questo pomeriggio in videoconferenza la prima riunione della cabina di regia, convocata dall’Amministrazione comunale di Pomezia per fare il punto sull’emergenza covid-19, che ha coinvolto tutte le forze politiche presenti in Consiglio. In vista della fine del lockdown e l’avvio della fase 2, "si sta ragionando su diverse criticità e soluzioni possibili nell’ottica di rimodulare l’utilizzo dei mezzi pubblici e la fruizione dei luoghi aperti in piena sicurezza e con un’attenzione particolare all’ambiente circostante". Lo si legge in una nota del comune di Pomezia. "Ampio spazio verrà dato -continua la nota- a tutte quelle attività che è possibile svolgere da remoto, attraverso l’utilizzo delle piattaforme tecnologiche, per mantenere uno stile di vita sano e salutare senza uscire di casa". Un capitolo a parte meritano il settore del turismo "e Torvaianica, dove è al vaglio dell’amministrazione la possibilità di riprendere le attività balneari mantenendo il distanziamento sociale e il rispetto delle norme igienico-sanitarie richieste: l’intenzione è di evitare assembramenti offrendo comunque a tutta la cittadinanza la possibilità di usufruire del servizio". “Oggi abbiamo avviato un percorso condiviso importante –ha commentato il sindaco Adriano Zuccalà– in un clima di assoluta collaborazione tra le diverse forze politiche, per gestire al meglio l’emergenza nel nostro territorio. È nostra intenzione lasciarci alle spalle questo brutto capitolo e avviare con decisione la ripresa, anche economica, delle nostre attività. Abbiamo attraversato una fase emergenziale importante -ha concluso Zuccalà- e dobbiamo ripartire con la giusta gradualità e le dovute precauzioni, ma con il coraggio e la determinazione di chi vuole avviare una nuova pagina della nostra storia”.​ (Com)