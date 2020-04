Coronavirus: Cgil Roma, estendere platea di lavoratori a test sierologici nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È fondamentale "estendere il più possibile la platea di lavoratori e dare la massima priorità alla popolazione anziana e ai più fragili. Bisogna fare presto - continua la Cgil Lazio- e tenere alta la regia pubblica per evitare speculazioni nell'effettuazione dei test. A questo scopo, la delibera regionale definisce anche il valore economico delle prestazioni, sia per il prelievo di sangue che per i test". Nello sforzo comune per la tutela della salute e il contenimento del virus, ognuno deve fare la propria parte. Oltre a vigilare sulla corretta attuazione della campagna di test nei luoghi di lavoro, -conclude la nota- è nostro massimo impegno stimolare la definizione di accordi di secondo livello che prevedano e disciplinino, oltre al rispetto dei Dpi e dei contenuti dei protocolli già sottoscritti, l'utilizzo di strumenti quali test sierologici o, se necessario, tamponi, nel breve e nel lungo periodo". (Rer)