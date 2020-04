Coronavirus: Lega, ennesimo boss ai domiciliari, Bonafede riferisca subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari della Lega in commissione Antimafia, in una nota, sostengono che "l'ennesimo boss mafioso pluricondannato è uscito dal carcere per emergenza Covid-19. Questa volta a beneficiarne è stato Pasquale Zagaria, del clan dei Casalesi". "La Lega - sottolineano - ha chiesto al ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, di riferire urgentemente in commissione Antimafia. Vogliamo capire cosa il Guardasigilli intenda fare affinché i detenuti più pericolosi non ritornino nei loro territori". Per i parlamentari della Lega "non possono essere i cittadini a pagare il prezzo dell'incapacità del governo nell'amministrazione delle carceri e nel garantire la sicurezza della polizia penitenziaria e dei detenuti". (Com)