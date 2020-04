Roma: Pd, grazie a Regione Lazio bonus affitti subito erogabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi e il consigliere dem Giulio Bugarini esprimono soddisfazione per la "la decisione della Regione Lazio di trasferire subito i 12 milioni di euro del bonus affitti alla Capitale, senza attendere la chiusura del bando e i tempi burocratici dell'invio in Regione del numero delle domande protocollate con i dati necessari per la determinazione dei singoli importi, rende immediatamente operativa la procedura che è ora interamente nelle disponibilità del Comune di Roma, tagliando i tempi burocratici. Questa importante decisione comunicata dall'assessore della Regione Lazio Valeriani, va nella direzione di corrispondere alla necessità di erogare in tempi rapidissimi i contributi previsti per gli inquilini in difficoltà - aggiungono gli esponenti del Pd -. È tempo di superare le macchinose pratiche burocratiche, gli aiuti per fronteggiare l'emergenza economica servono subito. Il Campidoglio ora si concentri su questo obiettivo prioritario, metta da parte le polemiche che non servono ai cittadini ai quali ogni ulteriore ritardo risulterebbe incomprensibile". (Com)