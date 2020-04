Cile: Pinera su coronavirus, lo Stato è arrivato al limite delle sue capacità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli ultimi dati ufficiali il numero dei contagi da nuovo coronavirus in Cile è arrivato nel frattempo a 11.812 con 168 decessi in totale, ma lo stesso Pinera ha ammesso che il picco dell'epidemia è previsto per la prossima settimana o l'inizio di maggio. La politica di quarantena parziale adottata dal governo è al centro di un serrato dibattito nell'opinione pubblica del paese. Attualmente è in vigore quella che l'esecutivo definisce come "quarantena dinamica", un sistema che in base all'andamento dei contagi istituisce le misure di isolamento solo su zone specifiche del territorio. In un recente sondaggio l'85,4 per cento dei cileni intervistati si è però dichiarato infatti a favore di una misura di isolamento più restrittiva su tutto il territorio nazionale. (segue) (Abu)