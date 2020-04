Cile: Pinera su coronavirus, lo Stato è arrivato al limite delle sue capacità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro delle critiche il ministro della Sanità, Jaime Manalich, che ha tuttavia escluso di presentare le sue dimissioni. "Sono perfettamente cosciente dei miei difetti ma ho anche assolutamente chiaro che questo è il momento in cui devo condurre il ministero della Sanità", ha affermato Manalich in dichiarazioni rilasciate all'emittente "Biobio". "La gente afferma di volere una quarantena totale senza avere idea del danno che questa può produrre a loro stessi e ad altri in termini di salute, povertà, e disoccupazione", ha aggiunto il ministro in riferimento al recente sondaggio in cui la popolazione si era dimostrata a favore di misure di isolamento più restrittive. (segue) (Abu)