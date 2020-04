Cile: Pinera su coronavirus, lo Stato è arrivato al limite delle sue capacità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica scorsa, durante un messaggio a reti unificate, il presidente Pinera aveva affermato che il paese dovrà abituarsi a convivere per almeno altri due anni con la "nuova normalità" dettata dalla pandemia. Il capo dello stato ha effettuato un bilancio provvisorio della diffusione dell'epidemia e ha annunciato alcune misure di allentamento della sospensione delle attività, in particolare per il settore pubblico. "Ci stiamo preparando in modo graduale e responsabile, privilegiando la salute e la vita dei cileni, a questa nuova normalità che ci obbligherà a convivere con il coronavirus per un periodo di almeno altri due anni", ha dichiarato Pinera. (Abu)