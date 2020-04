Roma: Fd'I, fallimento municipio IV conferma debolezza Raggi, M5s al capolinea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La disfatta nel Municipio IV, con la presentazione della sfiducia dell'intero gruppo grillino alla presidente Della Casa è un ulteriore conferma della debolezza della giunta Raggi e del governo dei 5 Stelle". E' quanto dichiarano, in una nota congiunta, gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e Massimo Milani coordinatore romano. "In quattro anni di consiliatura abbiamo assistito alla caduta di ben quattro municipi su dodici a guida pentastellata - sottolineano gli esponenti di Fd'I -. Grillini ormai al capolinea, nemmeno il Covid riesce a frenare la rissosità e l'incapacità a governare. E' ora di voltare pagina e noi ci faremo trovare pronti ad assumere l'onere della ricostruzione di questa città, delle sue istituzioni, della sua immagine, dei servizi al cittadino degni della Capitale d'Italia".(Com)