Arabia Saudita: Assemblea generale Corte suprema elimina le fustigazioni come forma di punizione

- In un importante sviluppo del sistema giudiziario saudita, l'Assemblea generale della Corte suprema, il più alto organo di giustizia del regno, ha incaricato tutti i tribunali a eliminare le condanne alla fustigazione. La decisione è stata approvata dalla maggioranza dell'assemblea composta dal presidente della Corte suprema e da tutti i giudici, ha riferito oggi il quotidiano saudita “Okaz”. Secondo fonti citate da "Okaz", la decisione dell'assemblea introduce un principio giudiziario di non imporre condanne alla fustigazione e limita le sentenze dei giudici a pene detentive, multe o entrambe. Diversi giudici in Arabia Saudita quando pronunciano sentenze in casi disciplinari, come furto, pestaggio, offesa, falsificazione, diffamazione e calunnia, combinano pene detentive o multe con una serie di frustate. La decisione è un'estensione delle riforme dei diritti umani introdotte sotto la direzione del re Salman e la supervisione diretta del principe ereditario Mohammed Bin Salman, secondo quanto riporta il quotidiano saudita citando il documento ufficiale.(Res)