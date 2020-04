Coronavirus: nel Lazio altri 78 positivi e 9 morti ma 63 guariti, trend stabile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la situazione nelle province del Lazio: la Asl di Latina registra zero decessi ma 11 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 9 riferibili alla Rsa San Michele di Aprilia: tutti trasferiti all’ospedale Goretti di Latina. Inoltre, è stata avviata l'indagine epidemiologica e tamponi. Mentre 198 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Anche in questo caso proseguono i controlli sulle Rsa e case di riposo del territorio. Nella Asl di Frosinone, invece, nessun nuovo caso positivo, ma è deceduto un uomo di 91 anni con precedenti patologie. Intanto 31 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti alla Rsa di Alatri sono risultati tutti negativi. Anche in questo caso proseguono i controlli sulle Rsa e case di riposo del territorio. La Asl di Viterbo registra un solo nuovo caso positivo, zero decessi e 32 persone uscite dall’isolamento domiciliare. Oggi si concludono le ulteriori misure restrittive al Comune di Celleno. All’ospedale di Tarquinia si stanno eseguendo i tamponi sul personale, i risultati attualmente pervenuti sono tutti negativi. Anche nella Asl di Rieti si registra un solo nuovo caso positivo, zero decessi e 8 persone uscite dall’isolamento domiciliare. Il 79 per cento del personale sanitario è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria. (segue) (Rer)