Coronavirus: nel Lazio altri 78 positivi e 9 morti ma 63 guariti, trend stabile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la situazione negli ospedali e l'incremento dei posti letto: al policlinico Umberto I, 8 pazienti sono guariti, ma 113 sono ancora ricoverati, di cui 15 in terapia intensiva. Inoltre su 900 operatori sanitari sottoposti a sorveglianza sanitaria solo 2 positivi. All'ospedale San Camillo nessun nuovo positivo in accesso al pronto soccorso. All'ospedale Sant’Andrea 2 pazienti sono guariti e 72 sono ricoverati. All'ospedale San Giovanni è operativo il laboratorio per il test Covid h24. Mentre al policlinico Gemelli ci sono 135 pazienti ricoverati al Covid hospital Columbus, di cui 24 in terapia intensiva. Al policlinico Tor Vergata 8 pazienti sono guariti, ma 106 sono ricoverati di cui 17 in terapia intensiva. All'Ares 118 è operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini. All'Ifo è operativo il laboratorio per il test sierologico. In merito alla situazione all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, ci sono 20 pazienti ricoverati al Centro Covid di Palidoro: 7 mamme e 13 bambini. Tre di questi sono in terapia intensiva, con parametri vitali stabili. Intanto risulta in dimissione un paziente guarito. Infine, all'università Campus bio-medico ci sono 36 pazienti ricoverati al Covid center, di cui 13 in terapia intensiva. (Rer)