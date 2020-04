Infrastrutture: sindaco Frosinone, entro l'estate arrivano primi treni alta velocità, era in programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro l'estate, i primi treni superveloci partiranno direttamente dalla stazione di Frosinone, che sarà collegata, in tal modo, con la capitale, in appena 39 minuti di percorrenza. In una nota il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, spiega: "In realtà, la fermata della Tav è partita già il 28 giugno 2019, almeno per il nostro capoluogo, dando la possibilità al territorio di agganciare le grandi direttrici dello sviluppo economico del paese. Del resto, già 8 anni fa, l'alta velocità era anche stata inserita come tappa finale del nostro programma amministrativo, nella parte relativa alle infrastrutture e alle innovazioni nel collegamento con Roma. L'alta velocità – aggiunge il sindaco – permetterà al capoluogo ciociaro di consolidare il suo ruolo baricentrico posto tra le due grandi aree metropolitane di Roma e Napoli: le ricadute inerenti alla possibilità di attingere a un bacino di potenziale utenza composto da 12 milioni di persone sono enormi. Il nostro territorio deve essere pronto a cogliere tutte le opportunità che questa nuova infrastruttura offre. Per questo è necessario che tutte le realtà coinvolte si confrontino per pianificare e programmare quelle azioni concrete a beneficio di un tessuto sociale, economico e produttivo che, più che altrove, ha sofferto le conseguenze della crisi finanziaria". (Com)