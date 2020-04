Regione Lazio: Mattia (Pd), ogni giorno 5mila domande Cig in deroga trasmesse a Inps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla data del 23 aprile, sono arrivate alla Regione Lazio 62.817 richieste di Cassa integrazione in deroga. "Nonostante la straordinaria efficacia e rapidità degli uffici regionali nell'espletamento delle procedure, rimane alta la preoccupazione per la natura e la distribuzione delle richieste". Lo dichiara, in una nota, la presidente Eleonora Mattia, a margine della IX Commissione lavoro che si è appena conclusa in modalità telematica. Dei 160.577 lavoratori, più della metà, 84.448, sono donne 84.448 e la percentuale delle aziende con un numero da 1 a 5 dipendenti che hanno fatto domanda di Cig in deroga è leggermente scesa, ma rimane ancora intorno al 93 percento. Il 76 percento delle richieste di Cig in deroga arriva dalla provincia di Roma, il 7,4 percento dalla provincia di Frosinone, il 9,3 percento dalla provincia di Latina, il 2 percento da Rieti e il 5,1 percento da Viterbo. (segue) (Com)