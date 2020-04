Regione Lazio: Mattia (Pd), ogni giorno 5mila domande Cig in deroga trasmesse a Inps (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"E' necessario uno sguardo di lungo termine -dichiara Mattia-. Con l'inizio della fase 2 e la ripresa delle attività, non tutti i lavoratori e lavoratrici torneranno sul posto di lavoro e per coloro che potranno si porrà la questione della conciliazione con i nuovi tempi della scuola. Non sappiamo ancora quando e in che forme riprenderà l'attività didattica di ogni livello e non possiamo ignorare le enormi difficoltà e disuguaglianze che questa fase stai facendo emergere in termini di carico di lavoro di cura e pari opportunità di accesso agli strumenti online a distanza". Per questo motivo, nel corso della Commissione, si è deciso di "creare un tavolo permanente sul mondo della scuola, - si legge nella nota a firma Mattia- in cui avanzare proposte concrete, e allo stesso modo di instaurare un confronto costante con l'assessora Pugliese sul tema donne e lavoro. C'è bisogno di un'alleanza solida e costruttiva con maggioranza, opposizione e tutti i corpi sociali intermedi per individuare soluzioni sia nel caso in cui le scuole riaprano sia che non riaprano". Una particolare attenzione sarà rivolta anche "alla fascia di età 0-6 anni che ha esigenze completamente diverse dagli alunni della scuola primaria e secondaria e necessita, quindi, di misure ad hoc. Ringrazio -conclude il consigliere regionale del Lazio- per la disponibilità l'assessore Di Berardino e le colleghe e i colleghi della Commissione per il sereno ed efficace confronto sulle diverse tematiche".