Coronavirus: Cirillo (M5s), migliaia di avvocati esclusi da bonus Regione Campania

- "I requisiti per l'ottenimento del bonus una tantum, previsto dal piano socio-economico della Regione Campania a beneficio di avvocati e praticanti avvocati, esclude dall'erogazione una percentuale significativa di professionisti". Lo ha detto il consigliere regionale M5s Cirillo che ha spiegato: "E' oggettivamente del tutto iniqua e contraria alle finalità del sostegno regionale sostenere avvocati e praticanti che non abbiano un reddito superiore a 35mila euro, nella parte in cui non consente di ottenere il beneficio nel caso di iscrizione ad altra Cassa previdenziale oltre quella forense. Così come non è pensabile che siano esclusi avvocati dipendenti a tempo determinato di scuole pubbliche o private e in un periodo antecedente alla presentazione della domanda". (Ren)