Coronavirus: Gallera eseguiti 7.528 test sierologici in due giorni a Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In due giorni sono stati eseguiti 7.528 test sierologici nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi. Gli esiti delle analisi eseguite nella giornata di ieri, ai quali si aggiungeranno via via quelli delle giornate successive, sono stati trasmessi all'IRCCS San Matteo di Pavia per le valutazioni degli esperti che saranno comunicate la prossima settimana". Lo annuncia l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in relazione all'esecuzione dei prelievi ematici avviata ieri. (Com)