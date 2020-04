Parlamento: differito al 10 maggio termine per invio manifestazioni interesse nomina componenti Upb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione alla particolare situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, i presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati hanno disposto il differimento del termine per l'invio delle manifestazioni di interesse per la selezione per la nomina dei componenti dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Lo riferisce una nota degli uffici stampa dei due rami del Parlamento che aggiunge: "Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata agli indirizzi e secondo le modalità già indicate negli avvisi pubblicati il 27 marzo 2020 nei siti istituzionali del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Parlamento italiano, a pena di irricevibilità, entro e non oltre le ore 24 del 10 maggio 2020. Resta ferma - conclude la nota - ogni ulteriore indicazione contenuta nei predetti avvisi". (Com)